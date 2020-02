L’horreur est menottée à Megan Fox dans “ Till Death ”

Megan Fox, qui a joué dans le Jennifer’s Body criminellement sous-estimé, revient à l’horreur dans Jusqu’à la mort, Thriller d’horreur à concept élevé de Millennium Media du réalisateur S.K. Vallée que l’entreprise prend à EFM, rapporte ScreenDaily

“Till Death raconte l’histoire d’Emma (Fox), qui est menottée à son mari décédé dans le cadre d’un complot de vengeance écoeurant et doit survivre à deux tueurs à gages en route pour terminer le travail.”

Jason Carvey a écrit le scénario ‘Blood List’ et David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman, The Conjuring 2 et leurs suites à venir), produira aux côtés de Tanner Mobley, Les Weldon, Yariv Lerner et Rob Van Norden pour Millennium Media.

Les producteurs exécutifs sont Avi Lerner, Trevor Short, Boaz Davidson, Jeffrey Greenstein et Jonathan Yunger de Millennium Media.

La production devrait commencer en mars aux studios Nu Boyana à Sofia, en Bulgarie.