L’horreur psychologique arrive sur les consoles en mai avec «ceux qui restent»

L’éditeur Wired Productions et le développeur Camel 101 ont enfin fixé la date de sortie de leur prochain jeu d’horreur psychologique, Ceux qui restent. Le titre verra le jour le 15 mai une sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, avec une version Switch plus tard cet été.

Le jeu sera disponible dans une édition numérique standard pour toutes les plateformes pour 19,99 $ USD, ainsi qu’une édition Deluxe exclusive pour PlayStation 4 et PC, qui comprend le téléchargement numérique d’une histoire de pré-bande dessinée intitulée Ceux qui restent: Lumières éteintes.

«Alors que les lumières s’éteignent, les braises des ténèbres s’entrechoquent dans la ville endormie de Dormont.

Des murmures de disparitions traversent la ville tandis qu’une peur naissante, inquiète et irrationnelle commence à se répandre et que l’obscurité devient un reflet indésirable pour ceux qui restent.

Certaines erreurs ne devraient jamais se produire, pas lorsque votre vie est terminée – et pourtant elles le font. Edward avait la belle vie, une belle épouse et la parfaite petite fille, mais se retrouve plusieurs whiskies en bas et conduisant à travers la nuit de Dormont pour mettre fin à son affaire secrète – dans le but de corriger ses erreurs.

Alors qu’Edward arrive au Golden Oak Motel, il ne sait pas à quel point cette nuit va changer sa vie… »