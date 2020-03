Liam Hemsworth affronte Vince Vaughn – / Film

Hollywood a essayé de faire Liam Hemsworth une star depuis des années, jetant l’Aussie hunky dans vos films d’action de variété de jardin, suites de superproductions et romances. Mais peut-être que tout ce qu’il devait faire pour prouver son pouvoir vedette était de se faire barbe et de se jeter dans un thriller criminel un peu bizarre. Hemsworth stars dans Arkansas, un thriller policier quelque peu décalé réalisé par Clark Duke qui suit deux petits criminels qui se retrouvent dans la ligne de mire d’un pilier de la drogue joué par Vince Vaughn.

Remorque Arkansas

Liam Hemsworth et Clark Duke incarnent une paire de coursiers de drogue de bas niveau qui travaillent pour une cheville ouvrière de la drogue de l’Arkansas nommée Frog (Vince Vaughn), recevant leurs ordres de ses mandataires, joués par John Malkovich et Vivica A. Fox. Mais les choses tournent mal, et un cadavre plus tard, ils découvrent qu’ils ont fait un ennemi en colère de leur ancien patron. Basé sur le livre de John Brandon du même nom, l’Arkansas marque les débuts de réalisation de l’acteur de Hot Tub Time Machine dans un pivot de sa solide carrière dans la comédie.

Voici le synopsis de l’Arkansas:

Dans les débuts de réalisateur de Clark Duke, Kyle (Liam Hemsworth) et Swin (Clark Duke) vivent sous les ordres d’un chef de file de la drogue basé en Arkansas nommé Frog (Vince Vaughn), qu’ils n’ont jamais rencontrés. Se présentant comme des gardes forestiers juniors le jour, ils opèrent comme des passeurs de drogue de faible niveau la nuit sous l’œil vigilant des mandataires de Frog (John Malkovich et Vivica A. Fox). Swin s’installe ensuite dans son travail de jour en prenant une relation avec Johnna (Eden Brolin) contre les ordres de se fondre pendant que Kyle continue de remettre en question son travail de nuit en essayant de comprendre qui est vraiment Frog. Leur monde est alors bouleversé après une trop de décisions ineptes, et Kyle, Swin et Johnna se retrouvent directement dans la ligne de mire de Frog, qui les voit à tort comme une menace pour son empire. Basé sur le livre le plus vendu du même nom de John Brandon, ARKANSAS tisse trois décennies de trafic de drogue dans le Sud profond pour explorer le cycle de violence qui transforme les jeunes hommes en criminels et les vieillards en légendes.

L’Arkansas arrive en salles, Apple, Amazon et On Demand on 1 mai 2020.

