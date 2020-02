Liam Hemsworth dirige l’émission Quibi – / Film

Parmi la multitude de nouvelles plateformes qui entrent dans les guerres de streaming de plus en plus compétitives, Quibi est un gros point d’interrogation. Une plateforme mobile qui propose son contenu en épisodes de 10 minutes en bouchée? Ce doit être une blague, ou du moins une expérience très étrange. Nous devons encore voir si cette expérience sera payante.

Quibi a certainement jeté toutes sortes d’argent et de noms prestigieux dans ses projets, avec tous ceux de Steven Spielberg à Guillermo del Toro impliqués dans le prochain service de streaming. Et à en juger par la nouvelle bande-annonce de l’un des premiers de ses nombreux titres originaux, le thriller d’action Jeu le plus dangereux avec Liam Hemsworth et Christoph Waltz, Il n’a épargné aucune dépense pour ses spectacles. Regardez la bande-annonce du jeu le plus dangereux ci-dessous.

Bande-annonce du jeu le plus dangereux

C’est une course contre la montre pour Liam Hemsworth dans la prochaine série Quibi, qui est une prémisse appropriée pour une série qui sera lancée sur une plate-forme de streaming où des temps de fonctionnement plus courts sont tout le concept. Hemsworth joue dans le jeu le plus dangereux comme un homme atteint d’une maladie en phase terminale qui, désespéré de prendre soin de sa femme enceinte, accepte une offre de Christoph WaltzL’homme d’affaires énigmatique de participer à un jeu mortel où il doit survivre pendant 24 heures alors que les gens le traquent.

On ne sait pas comment ces 24 heures se dérouleront au format Quibi – les événements de chaque heure seront-ils condensés à 10 minutes? Ou verrons-nous réellement les 24 heures entières se dérouler en temps réel sur des épisodes de 10 minutes? Si ce dernier, nous pouvons être prêts à regarder cette série pour les prochaines années. Mais la valeur de production de cette série semble suffisamment élégante et impressionnante, ce qui prouve que Quibi est prêt à entrer dans les guerres de streaming surpeuplées.

Voici le synopsis officiel du jeu le plus dangereux:

Dans la série, désespéré de prendre soin de sa femme enceinte avant qu’une maladie en phase terminale ne prenne sa vie, Dodge Maynard (Hemsworth) accepte une offre de participer à un jeu mortel où il découvre bientôt qu’il n’est pas le chasseur … mais la proie. Le thriller d’action explore les limites de jusqu’où quelqu’un irait se battre pour sa vie et sa famille. Que les jeux commencent.

Le jeu le plus dangereux arrivera sur Quibi en Avril 2020.

Articles sympas du Web: