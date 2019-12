Liam Hemsworth présente sa nouvelle petite amie à ses parents et n'est pas Maddison Brown | Instagram

L'acteur Liam hemsworth Il a présenté sa nouvelle petite amie à ses parents et a été surpris de ne pas être Maddison Brown.

Après l'échec du mariage de l'acteur Liam hemsworth avec l'actrice Miley Cyrus, semble avoir enfin trouvé l'amour, mais ce n'était pas dans les bras de Maddison Brown avec qui il avait été récemment capturé.

L'acteur a été surpris de montrer sa nouvelle couple qu'il a présenté à ses parents lors d'un déjeuner à Byron Bay, sa ville natale en Australie.

Après une courte romance avec Maddison Brown, Liam hemsworth Il a commencé une nouvelle relation formelle avec Gabriella Brooks.

La fille a partagé avec la famille de acteur 29 ans dans un enclos extérieur où la présence de la presse était de peu d'importance.

L'une de celles qui était encore plus excitée par la présence de la jeune fille était Mère Hemsworth, au point de la serrer dans ses bras comme si elle était une connaissance connue de longue date.

Le nouvel amour de acteur Originaire de Sydney, elle est étudiante en histoire et en archéologie, qui a commencé à modeler à 14 ans avec les marques Calvin Klein et Topshow.

Cependant, pour le moment, plus de détails sur la romance de l'acteur sont inconnus Liam hemsworth et Gabriella Brooks cependant, c'est la première étape de l'acteur pour une relation sérieuse.

Il convient de mentionner que pour Brooks, la relation avec Liam Ce n'est pas le premier dans le plan de l'amour puisqu'avant de commencer avec l'acteur il y avait un couple pendant quatre ans de Matt Healy, chanteur du groupe 1975.

Alors que de la part de l'acteur, qui s'est d'abord séparé de Miley Cyrus, plus tard, il a été vu marchant main dans la main dans les rues de New York avec Maddison Brown, actrice de la série "Dynasty" et maintenant avec un mannequin australien, Gabriella Brooks, 21 ans.

En ce qui concerne acteur, il semble qu'il entamera 2020 du bon pied, ayant enfin trouvé sa meilleure moitié et malgré un temps apparemment court, il est tellement sûr que cela fonctionnera qu'il a décidé d'impliquer la famille. Bon pour l'acteur et nous lui souhaitons tout le bonheur!