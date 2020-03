Liam Hemsworth vise dans la galerie d’images le “jeu le plus dangereux” de Quibi

Christoph Waltz (Inglourious Basterds) et Liam Hemsworth (The Hunger Games) star dans Quibi«Film en chapitres» Jeu le plus dangereux, un thriller d’action qui sera disponible lors du lancement de Quibi 6 avril.

Jeu le plus dangereux, réalisé par Phil Abraham, “Explore les limites de jusqu’où quelqu’un irait pour se battre pour sa vie et sa famille.”

“Désespéré de prendre soin de sa femme enceinte avant qu’une maladie en phase terminale ne prenne sa vie, Dodge Maynard (Hemsworth) accepte une offre de participer à un jeu mortel où il découvre bientôt qu’il n’est pas le chasseur … mais la proie.”

La bande-annonce de la série nous a donné un aperçu de la version moderne de l’histoire classique dans laquelle «l’homme chasse l’homme». Nous avons maintenant les premières images et l’art qui nous plongent dans les jeux les plus dangereux…