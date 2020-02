Liam Neeson dit qu’il n’a aucun intérêt à revenir à la franchise Star Wars

Les deux entrées les plus récentes du Guerres des étoiles la franchise a été critiquée par les fans, mais pour des raisons entièrement différentes. The Last Jedi de Rian Johnson a été vilipendé en ligne pour avoir pris trop de libertés avec la mythologie établie et tenté de prendre la série dans une direction différente, tandis que The Rise of Skywalker a fait face à la colère de certaines sections de la base de fans pour avoir trop recours à la nostalgie et aux rappels. à la trilogie originale dans un effort pour essayer de réparer les torts supposés créés par le huitième versement.

Star Wars est revenu au premier plan de la conscience publique avec The Force Awakens, mais depuis lors, il semble que des ennuis se préparent chez Lucasfilm. En tant que moteur de la marque, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, est en grande partie responsable des suites décevantes, des rapports constants de troubles dans les coulisses, du volume élevé du chiffre d’affaires du réalisateur et même des retards qui ont frappé l’Obi-Wan. Série Kenobi.

Il semble que la franchise de science-fiction de longue date soit au milieu d’une crise créative mineure, alors, et la confiance de Lucasfilm devra prendre du recul et réévaluer son approche de Star Wars à la suite des réactions des fans. dont ils n’ont pas connu depuis l’époque de Jar-Jar Binks.

La franchise doit cependant regarder en avant, pas en arrière, et ce ne peut pas être une coïncidence si The Mandalorian, qui n’est que tangentiellement connecté à la saga principale, a été un succès critique. Et avec Ewan McGregor prêt à reprendre son rôle d’Obi-Wan sur Disney Plus, de nombreux fans espéraient que la série tenterait de se lier à Liam Neeson pour une apparition en tant que mentor de Phantom Menace Qui-Gon Jinn. Mais dans une récente interview, l’acteur a admis qu’il n’avait aucun intérêt à retourner dans Star Wars à l’avenir, déclarant:

«J’admire les acteurs et je connais certains des acteurs qui le font et le font de manière fantastique. Ce n’est tout simplement pas mon genre, ce n’est vraiment pas le cas. La première Star Wars dans laquelle je me trouvais, c’était il y a 22 ans, et j’aimais ça, car c’était nouveau et c’était nouveau. J’agissais avec des balles de tennis, qui allaient finalement être des créatures floues et poilues. C’était intéressant, sur le plan de l’action, d’essayer de rendre cela réel, mais c’était le dernier. C’est assez épuisant. “

Bien sûr, Neeson a fait un bref retour à Guerres des étoiles via un caméo vocal dans The Rise of Skywalker, mais d’après ses commentaires, il semble que ses jours avec des franchises à gros budget sont numérotés. Il a connu une renaissance en fin de carrière en tant que héros d’action improbable après le succès de Taken, mais à 67 ans, vous pouvez comprendre pourquoi il ne veut plus passer son temps à rester sur les écrans verts.