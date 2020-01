L’idée de John Lennon de «décapiter Paul» McCartney pour une couverture d’album des Beatles

Si vous aimez disséquer les pochettes d’album des Beatles, vous avez beaucoup à travailler. Vous pourriez aussi bien commencer par la couverture du Sgt. Pepper, qui met en vedette tout le monde, de Marlon Brando à Edgar Allan Poe et Bob Dylan. Il a également présenté ce qui semblait être une scène de cimetière, qui a donné lieu à des conversations.

Après des années à essayer d’abattre des interprétations bizarres de chansons (et d’autres rumeurs), le groupe a décidé de s’amuser avec. C’est exactement ce que faisait John Lennon lorsqu’il a écrit «Glass Onion» et déclaré «Le morse était Paul» en 1968.

Mais la reprise du groupe Abbey Road a vraiment fait tourner le moulin à rumeurs. Quand quelqu’un l’a interprété comme (encore) une programmation appropriée pour un enterrement à la fin de 69, la théorie des fans de Paul McCartney est mort est passée à la vitesse supérieure.

Pourtant, la seule fois où les Beatles ont véritablement suscité l’indignation est venue lorsque le groupe a eu des photos de rencontres bouchées et de poupées démembrées lors de leur sortie aux États-Unis, hier et aujourd’hui. En repensant à la controverse dans les années 70, John a déclaré que son idée originale était de présenter Paul décapité sur la couverture.

“Hier et aujourd’hui” a été retiré peu de temps après sa sortie

Version “The Butcher” de la pochette de l’album “The Beatles” intitulée “Hier et aujourd’hui” qu’ils ont sorti le 14 juin 1966 | Archives Michael Ochs / .

La «couverture d’hier et d’aujourd’hui» a été conçue par le photographe Robert Whitaker, qui voulait faire quelque chose de différent avec l’album. Il avait donc un tas de morceaux de viande sanglante, des baby-dolls hachés et les Fab Four en blouse de boucherie au milieu du désordre.

Après avoir projeté une image nette pendant des années, les Beatles l’ont suivi. “Je n’aime pas être enfermé dans un jeu tout le temps, et [in the U.S.] nous étions censés être des sortes d’anges », a déclaré John dans Anthology. “Je voulais montrer que nous étions conscients de la vie, et je poussais vraiment pour cette pochette d’album.”

Le Capitole a accepté à contrecœur de publier la couverture de l’album, mais les responsables de la société se sont vite rendu compte qu’ils avaient fait une erreur. Ils ont donc commencé à rappeler les couvertures qui avaient été publiées au début du pressage.

Naturellement, ils ne les ont pas tous obtenus, et les collectionneurs intelligents les ont gardés. John était parmi eux et a envoyé une copie qu’il savait utile à un ami dans les années 70. Et il a dit qu’il avait une meilleure idée de la couverture.

John a plaisanté en disant que son idée originale était de «décapiter Paul» pour la couverture

John Lennon (à droite) sourit tandis que Paul McCartney prend la parole lors d’une conférence de presse tenue après la performance des Beatles à Portland. | Bettmann

Imaginez que vous obteniez une copie d’une rare pochette d’album des Beatles par la poste de John Lennon dans les années 70. De toute évidence, chaque élément de la correspondance serait instantanément précieux. Mais la note de John a fait de cette copie d’hier et d’aujourd’hui encore plus un gardien.

“Mon idée originale pour la couverture était meilleure – décapiter Paul – mais il ne l’accepterait pas”, a écrit John. (Cette citation est apparue dans le livre d’anthologie.) À ce moment-là, John regardait probablement en arrière toute la saga sauvage des Beatles.

À l’origine, la théorie de Paul est mort impliquait qu’il se décapite dans un accident de voiture. Alors John a lié cela avec la couverture d’album la plus bizarre des Fab Four et a livré une autre de ses lignes les plus drôles. Il a peut-être cessé de publier des disques pendant un certain temps à la fin des années 70, mais il n’a jamais cessé d’écrire.

