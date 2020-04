L’idée de Rey Skywalker existait avant ‘Star Wars: The Force Awakens’

Le livre The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker révèle que Rey devenir Skywalker était une idée qui existait avant la sortie de The Force Awakens.

L’une des plus grandes questions posées par le public après avoir vu Star Wars: The Force Awakens concernait la lignée de Rey. Alors qu’il semblait que Rey n’était personne dans The Last Jedi, The Rise of Skywalker a révélé qu’elle était en fait une Palpatine, mais elle prend plus tard le nom de Skywalker.

The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker a été récemment publié et offre de nombreuses informations sur le processus de développement du film final de la saga Skywalker. Au début du livre, il a révélé qu’une réunion du Lucasfilm Story Group avait eu lieu en mai 2014 avant la sortie de The Force Awakens, où Pablo Hidalgo avait évoqué l’idée de Rey devenir Skywalker:

«J’aime l’idée qu’elle sera notre Skywalker, mais ce n’est pas une Skywalker. Ensuite, pour nos besoins, «le Skywalker» est vraiment une métaphore. Il n’est pas nécessaire que ce soit quelque chose qui soit directement lié au sang. “

Voici le synopsis officiel de The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant disponible sur Digital, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD.

Source: L’art de Star Wars: La montée de Skywalker