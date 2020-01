Lieux de tournage ottomans – Netflix prend d’assaut la superbe Turquie – HITC

Rise of Empires: Ottoman arrive sur Netflix en janvier mais où est tourné le docudrame turc?

Alors que Netflix est évidemment mieux connu pour ses séries dramatiques captivantes telles que Stranger Things ou The Witcher, de plus en plus de documentaires ont commencé à faire leur chemin sur le service de streaming alors que Netflix cherche à ramifier leur contenu.

Quelque chose qui parvient à mélanger le drame et le documentaire ensemble est la prochaine série Rise of Empires: Ottoman qui raconte l’histoire de la chute de Constantinople, aujourd’hui Istanbul, et par la suite de la chute de l’Empire romain oriental.

Présenter une émission de télévision à la fois comme un drame et un documentaire n’est pas quelque chose de révolutionnaire et a été fait de nombreuses fois dans le passé, mais c’est souvent une façon plus attrayante de raconter l’histoire d’un événement historique et, naturellement, il y a beaucoup d’excitation autour les séries.

De quoi parle Rise of Empires: Ottoman?

Rise of Empires: Ottoman fait à peu près ce qu’il dit sur l’étain, pour ainsi dire.

Il raconte l’histoire de la montée et de l’expansion de l’Empire ottoman au milieu des années 1400, en se concentrant spécifiquement sur la chute de Constantinople où les Ottomans, dirigés par le sultan Mehmed II, ont renversé les occupants romains (ou byzantins).

Nous suivons le voyage de Mehmed alors qu’il cherche à prendre Constantinople, la capitale de l’Empire romain oriental, puis à construire un empire qui durera des siècles, tout comme celui des Romains.

Où est-il filmé?

Tournage pour Rise of Empires: Ottoman a eu lieu, sans surprise à Instabul, l’emplacement de l’ancienne Constantinople elle-même.

Cependant, les emplacements exacts utilisés pour le tournage n’ont pas encore été divulgués, mais nous sommes tenus de repérer certains emplacements clés d’Instanbul tels que Sainte-Sophie, une église transformée en mosquée qui a été construite dans les années 530 après JC.

L’un des avantages du tournage dans la capitale turque est que les acteurs utilisés dans la série sont tous originaires de Turquie, notamment Cem Yigit Uzümoglu et Tuba Büyüküstün qui jouent respectivement deux des rôles les plus importants de la série, Sultan Mehmed et Mara Hatun.

L’horizon d’Istanbul

Quand regarder

La série, composée de six épisodes, devrait arriver sur Netflix le vendredi 23 janvier.

L’heure exacte de la sortie devrait être minuit (heure normale du Pacifique) aux États-Unis, ce qui signifie que les téléspectateurs britanniques devraient pouvoir regarder à partir de 8 heures tandis qu’en Turquie, cela devrait être vers 11 heures.

