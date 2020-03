Lil ‘B envisage de maudire le coronavirus

Alors que le coronavirus (COVID-19) continue d’avoir un impact sur des vies partout dans le monde, un rappeur basé dans la région de la baie envisage de mettre sa fameuse malédiction Based God sur la maladie hautement contagieuse. Le rappeur a récemment posté sur Twitter qu’il envisageait de lancer la malédiction Based God sur le coronavirus, mais d’abord, il avait des recherches à faire sur l’infection. À savoir, Lil ’B veut savoir si le virus est« un acte de Dieu ou s’il est d’origine humaine… »

AUSSI J’AI PENSÉ À PROPOS DE METTRE “LA MALÉDICTION DES BASEDGODS” SUR LE VIRUS MAIS J’AI ATTENDU À VOIR SI SON ACTE DE DIEU OU SI LE VIRUS EST HOMME FAIT, RESTEZ À L’ÉCOUTE – RESTEZ TUNÉ – Lil B

– Lil B THE BASEDGOD (@LILBTHEBASEDGOD) 26 mars 2020

Qu’est-ce que la malédiction «Based God» de Lil’B?

Lil ’B | Tim Mosenfelder / WireImage / .

Lil ’B passe souvent par un alter ego nommé Based God, et une partie du personnage de son alter ego consiste à jurer des parties qui lui auraient fait du tort. Lil ’B a développé la malédiction Based God lors d’une interview avec DX:« Pour le moment, tout le monde est bon, mais Lil B ne peut pas maudire », a-t-il déclaré. «Le BasedGod maudit. Je fais juste savoir aux gens. Ne blâmez pas Lil B. Non, non, non. ”

Donc, apparemment, Lil ’B lui-même ne peut pas lancer de malédiction à quiconque – seul son alter-ego, Based God, le peut. Le Dieu basé sur l’alter ego est construit autour d’un style de vie que Lil ‘B a appelé «basé», un terme qui dénote la positivité et la tolérance, donc peut-être que sa malédiction est conçue pour éliminer les choses dans le monde qui ne sont pas positives, comme le coronavirus .

Qui Lil’B a jeté sa malédiction avant?

Lil ’B a infâme sa malédiction sur Kevin Durant après que Durant aurait appelé B” un rappeur farfelu. ” Selon la page 6, «sa victime la plus célèbre à ce jour a été Kevin Durant», et poursuit: «Fox Sports a un aperçu du temps de Durant sous la malédiction, ce qui implique une avance de 3-1 en finale ainsi qu’un Jones fracture au pied. ”

Ainsi, certains peuvent choisir de croire que la malédiction basée sur Dieu fonctionne vraiment. Mais la vérité est que Lil ’B, ou plutôt, BasedGod, n’a jeté aucun sort à personne ou à quoi que ce soit depuis un moment. Avant de penser à maudire le coronavirus, Lil ‘B semblait en fait vivre son mode de vie «basé» et propager la positivité, car sa dernière activité liée à la malédiction était en 2018, quand il a décidé de lever sa malédiction du Houston Rocket James Harden .

Lil ’B a expliqué qu’il avait rencontré Harden et quelques amis, et après cela, a pris la décision de lever la malédiction. DX écrit: «Une énorme annonce, mec» [Harden] a déclaré sur Instagram à l’époque. «Gracieuseté de la foule, liens de la foule, Rap-A-Lot. Salut, James Harden, crie à Houston. La malédiction est officiellement terminée. Les liens de la foule, ils l’ont fait. Bravo à J. Prince Jr. ”

Pourquoi Lil ’B maudit-il le coronavirus?

En ce qui concerne le coronavirus, Lil ’B semble prendre un tact légèrement plus sérieux et énergique. Apparemment, selon une interview avec HipHopDX, Lil ’B prévoit déjà de rechercher le virus et d’accéder à du matériel éducatif qui lui permettra de mieux connaître ce qui se passe réellement. En fait, il a même révélé qu’il prévoyait de rencontrer un médecin de première ligne dès que possible, qui pourrait le sensibiliser davantage sur la façon de gérer la situation difficile et sans précédent.

Dans l’interview, Lil ’B déclare:« La malédiction est aussi réelle que la guérison. Je vais bientôt parler à un médecin qui est avec des patients qui ont COVID-19 et obtenir plus d’informations si je devrais maudire ce virus. De plus, je vais obtenir plus d’informations s’il s’agit d’un cas de force majeure ou d’origine humaine. Restez à l’écoute.”

À tout le moins, il est rassurant de constater que Lil ’B fait preuve de diligence raisonnable pour s’informer sur la maladie et ses effets potentiels. Ensuite, nous présumons que nous allons découvrir si la malédiction basée sur Dieu doit être libérée ou si nous nous en sortirons très bien sans elle.