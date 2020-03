Lil Baby a été invité à commencer BeeF avec DaBaby sur son nom de rap

N’avons-nous pas de plus gros problèmes?



Les artistes boivent une quantité décente de choses de nos jours, mais généralement un nom partagé n’en fait pas partie. Lil Baby s’est récemment entretenu avec Joe Budden pour parler de sa venue, et la jeune star a parlé de sa relation avec DaBaby. Budden demande à Lil Baby si quelqu’un dans son camp a tenté de le positionner lui et DaBaby les uns contre les autres en raison des similitudes de leurs noms. “Je l’ai toujours entendu dès le premier jour,” répondit Lil Baby. “Un nigga sera comme” Il a essayé de dire ceci “et je dirai” Non ” À chaque fois, je m’assurais que ce ne serait rien. ” Lil Baby a continué en expliquant qu’il ne croyait pas vraiment au renforcement de quiconque, même si l’autre incitait la situation.

Pour lier les choses ensemble, Lil Baby révèle que lui et DaBaby ont collaboré bien avant que l’un ou l’autre ne soit vraiment célèbre. Apparemment, Lil Baby a rencontré Dababy alors que le premier commençait à peine à faire du rap à SXSW. “Je l’ai vu à South by Southwest avant de vraiment commencer à rapper avec une couche comme sur une merde de bébé”, a expliqué Lil Baby. “Même si je m’appelais Baby de bousculade avant le rap … Je dois chanter avec lui pour un long métrage avant qu’il ne devienne sexy.” Lil Baby révèle qu’il n’était pas intéressé par le bœuf parce que, “Il ne me ressemble pas . Il ne donne pas un coup de pied mon butin. Son nom juste «DaBaby.” “Consultez l’interview ci-dessous.

