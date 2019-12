Lil Baby cadeaux toute son équipe avec les cadeaux de Noël ici

Lil Baby a fait un voyage chez Icebox pour fournir à son label quelques goodies.



C'est un très bon moment pour être l'un des amis de Lil Baby. Le rappeur d'Atlanta s'apprête à déchaîner une fureur de nouvelles offres musicales dans la nouvelle décennie, nous avertissant qu'un album et une mixtape sont en route. Les dates exactes de sortie des deux projets n'ont pas été annoncées, mais Baby sait que nous attendons quelque chose depuis Street Gossip. Ce fut une année plutôt calme pour le rappeur du Contrôle de la qualité après avoir connu une campagne en petits groupes en 2018, mais ne confondez pas son absence avec une «chute». Il est définitivement au sommet et quand il tombera, vous verrez pourquoi. Économisant une tonne d'argent de ses performances et de ses offres cette année, Baby a décidé d'offrir à son étiquette des cadeaux brillants à la veille de Noël, en faisant fabriquer des pendentifs 4PF personnalisés pour son équipe et en les montrant sur les réseaux sociaux.

Dave Kotinsky / .

4PF, qui signifie «4 poches pleines», est un terme inventé par Lil Baby, faisant également référence au collectif d'artistes et de producteurs de son label. Il traite son peuple avec amour et respect, en veillant à ce qu'il coule toujours de la tête aux pieds et, cette saison des fêtes, Baby a décidé de créer un tas de nouvelles chaînes pour l'équipe. Atteignant Icebox, le joueur de 25 ans a demandé au bijoutier célèbre de personnaliser chaque pièce avec les noms de son ami, en les écrivant dans les chaînes avec des diamants. Le résultat final est assez étonnant.

Remerciements à Lil Baby pour avoir gardé l'équipe gonflée. Gardez toujours votre famille au frais.

.