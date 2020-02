Lil Baby déchaîne le Fiery Freestyle

Bébé a des barres.

Le rappeur Quality Control a montré ses talents avec un style fougueux pour la série “Fire in the Booth” de Charlie Sloth sur Apple Music. Au cours de son freestyle de près de trois minutes, Lil Baby a déclenché son flux suralimenté, rappant sur son argent, son agitation et ses chaînes.

“L’argent sur tout, c’est toujours la devise”, a-t-il rappé. “Ballin dur aujourd’hui comme si nous ne parviendrons pas à demain.”

Il a couronné le tout avec un humble vantardise: «C’était facile, la brise légère, danser comme de l’eau ni ** a, danser comme Chris Breezy.»

Vendredi, le MC de 25 ans sortira son album tant attendu My Turn avec des apparitions de Lil Wayne, Lil Uzi Vert, Young Thug, Future, Gunna et Moneybagg Yo.

“Du fait que je n’ai pas chuté en un an – et l’année où je n’ai pas chuté était l’année où j’ai explosé – c’est un tout autre moi”, a-t-il déclaré au New York Times. “C’est un whoooole différent de tout.”

Écoutez le flux ardent de bébé ci-dessous.

