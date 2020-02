Lil Baby détaille la durée de l’album “My Turn” et dévoile deux fonctionnalités invitées

Nous avons eu beaucoup de Lil Baby sur le chemin.



Petit à petit, nous en avons appris davantage sur le prochain album de Lil Baby, My Turn. Ce déploiement a commencé il y a des mois et a été rempli de changements. Le projet devait initialement tomber en 2019, mais a ensuite été repoussé à cette année. Lil Baby a récemment confirmé que la date de sortie de My Turn sera le 28 février, ce qui signifie que nous ne sommes qu’à trois semaines d’un classique. Maintenant, le rappeur d’Atlanta est revenu sur Twitter pour fournir plus de détails sur le projet à sa manière nonchalante habituelle. “20 chansons 8 longs métrages”, a-t-il tweeté dimanche 9 février. En décembre, il a également taquiné qu’il préparait une mixtape appelée Lamborghini Boys aux côtés de son album studio, mais il n’a pas fourni de mises à jour à ce sujet depuis.

Alors que Lil Baby veut probablement garder quelques surprises pour une date ultérieure, il a révélé l’identité de deux des invités de l’album: Young Thug et Gunna. Il a retweeté un fan qui a écrit: “Jeune voyou et Gunna garantis.” Lil Baby a dû penser que c’était une évidence que ses camarades seraient là-bas qu’il ne voulait pas partager cette nouvelle maintenant. Lil Baby, Gunna et Young Thug ont tous tendance à apparaître sur leurs projets respectifs et leurs chansons ensemble sont toujours magiques, il y a donc plus de preuves que nous sommes prêts pour un régal avec My Turn.

Les deux derniers singles de My Turn sont “Woah” et “Sum 2 Prove”.

