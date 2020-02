Lil Baby dévoile la liste de chansons de «My Turn»

Il ya 1 heure

À moins de deux semaines de sa sortie, Lil Baby a dévoilé la tracklist de son album très attendu My Turn.

En plus du single à succès “Woah”, les 20 titres incluent des apparitions de Lil Wayne, Lil Uzi Vert, Young Thug, Future, Gunna et Moneybagg Yo. “Catch the Sun” de la bande originale de Queen & Slim de l’année dernière est également inclus.

De plus, Lil Baby a partagé une vidéo pour sa dernière version «Sum 2 Prove», qui documente les résultats de son travail acharné. Il passe de l’expulsion à l’achat de la maison d’à côté. “Je l’ai fait, ni ** a / Tous ces chiffres arrivent et j’économise pour une vue d’ensemble”, rappe-t-il.

L’album fait suite à ses débuts en 2018 Harder Than Ever, qui s’est ouvert au n ° 3 sur le Billboard Hot 100. Le prolifique MC a également taquiné sa mixtape Lamborghini Boys et ferait équipe avec Future, Gunna et Young Thug dans une suite à Super Slimey 2017.

My Turn arrive le 28 février. Voir la liste des pistes ci-dessous.

My Turn Tracklist

1. “Get Ugly”

2. «Heatin Up» (feat. Gunna)

3. «Comment»

4. «Grace» (feat. 42 Dugg)

5. “Woah”

6. «Live Off My Closet» (feat. Future)

7. «Même chose»

8. «Marqué émotionnellement»

9. «Commercial» (feat. Lil Uzi Vert)

10. “Forever” (feat. Lil Wayne)

11. “Je ne peux pas expliquer”

12. «No Sucker» (feat. Moneybagg Yo)

13. «Sum 2 Prove»

14. «Nous devrions» (feat. Young Thug)

15. “Catch the Sun” (De Queen & Slim: The Soundtrack)

16. «cohérent»

17. «Signes de gangs»

18. «Hurtin»

19. “Oubliez ça” (feat. Rylo Rodriquez)

20. «solide»

