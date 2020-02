Lil Baby dit qu’Alexis Skyy a “menti sur moi” et parle de sa relation avec Jayda

Lil Baby a parlé du récent boeuf sur Internet entre Jayda, la mère de son fils, et Alexis Skyy.



C’est Lil Baby szn. Le rappeur d’Atlanta a déposé My Turn vendredi 28 février, un album rempli de fonctionnalités percutantes. Le disque a reçu des éloges dans les 24 premières heures de sa sortie, et Lil Baby continue de promouvoir le projet avec sa série d’entretiens. Alors qu’il reste occupé à travailler sur son héritage alors qu’il s’appuie sur le mode de vie milliardaire, il a clairement indiqué qu’il était un objectif qu’il vise, la mère de son enfant, Jayda et Alexis Skyy, ont échangé des jabs sur les réseaux sociaux.

La dernière chose dont tout artiste en herbe a besoin, c’est que son nom soit mêlé au drame en ligne, mais Lil Baby est en plein milieu d’un boeuf entre Jayda et Alexis. La star de Love & Hip Hop Atlanta a affirmé qu’elle avait une sorte de romance avec le rappeur My Turn. “Je vous suggère de vous asseoir TF b4 Je viens et saisis MY N *** Un dos aga … NVM tu verras”, a écrit Alexis Skyy à Jayda sur Twitter.

Dans une récente interview avec The Morning Hustle, Lil Baby a déclaré aux hôtes qu’il ne connaissait même pas Alexis. Lorsqu’on lui a demandé s’il était “toujours avec” Jayda, il a répondu oui, mais a précisé sa réponse. “Ce n’est pas comme, ‘toujours ensemble.’ Elle est mon fils maman, donc ce n’est pas impossible que nous ne puissions pas être ensemble “, a-t-il dit. “Même si nous ne sommes pas dans une relation comme un petit ami et une petite amie de type sh * t, nous avons une relation parce que nous avons un enfant. Nous avons un petit enfant, donc nous devons lui donner un coup de pied quoi qu’il arrive.”

Le rappeur a ajouté que parce qu’ils sont co-parentaux, vous ne le verrez pas renforcer Jayda sur Internet. “J’ai eu la vraie vie en dehors de tout ça”, a déclaré Lil Baby. “On a eu des conneries.” Il se tient généralement à l’extérieur du drame, mais quand Alexis a fait ces accusations, il a tweeté: “Vous avez essayé, ça ne marche pas”, a-t-il déclaré à The Morning Hustle, la seule raison pour laquelle il a décidé de sonner. était “parce qu’elle a menti sur moi.”

Pendant ce temps, Alexis a tweeté qu’il n’y a jamais eu d’homme qui l’a refusée et elle a sauté sur Instagram pour partager une vidéo d’elle dansant sur My Turn. Découvrez l’interview complète de Lil Baby ci-dessous.

