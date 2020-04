Lil Baby dit qu’il a oublié d’envoyer à Drake son verset «Toosie Slide»

«Toosie Slide» de Drake aurait pu contenir un vers de Lil Baby.

Le rappeur d’Atlanta s’est rendu sur Instagram pour révéler que Drake lui avait envoyé le morceau inspiré de TikTok il y a un mois. «@Champagnepapi m’a envoyé cette chanson il y a un mois», a-t-il écrit avec une capture d’écran de la pochette.

Le seul problème est qu’il a oublié de renvoyer son verset. “Mon cul idiot n’envoie pas le verset bacc 💀 !!” il ajouta.

Alors qu’il a choqué les fans avec sa révélation, il a dit que les deux ont plus de musique en route. “Mais c’est Big Bro, nous avons de la merde à venir !!!” ajouta bébé.

Drake ne faisait pas transpirer l’éther. “C’est la lumière, nous avons encore du travail à faire !!!” il a répondu.

Tory Lanez est également apparu dans les commentaires pour partager sa propre frustration. “Au moins, il a eu le temps d’envoyer des versets”, a-t-il plaisanté. “Je n’ai toujours pas de conneries.”

«Toosie Slide» se révèle déjà être un succès, avec ou sans Lil Baby. La vidéo, qui a été tournée au manoir de Drake à Toronto, a été visionnée plus de 4 millions de fois en moins de 24 heures et la chanson est en tête des classements Spotify et Apple Music.

Drake et Baby ont déjà collaboré à leur succès de 2018, «Yes Indeed». Bébé a également récemment sauté sur le remix de Drake et Future “Life Is Good”.

En février, Baby a sorti son album My Turn, qui est devenu son premier numéro 1 sur le Billboard 200. Il prépare actuellement sa mixtape Lamborghini Boys pour une sortie en mai.

