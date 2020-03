Lil Baby et Lil Wayne font équipe dans la vidéo ‘Forever’

Lil Baby fait le lien avec le GOAT lui-même, Lil Wayne, dans la vidéo de “Forever” du nouvel album de Baby My Turn.

Le rappeur Quality Control montre son égouttement et fouets dans le clip flashy, tandis que Tunechi va jambon sur la piste produite par Twysted Genius.

“J’ai adoré sa voix au début et cela m’a un peu rappelé quand j’étais plus jeune”, a expliqué Wayne à XXL à propos de Lil Baby. «Et puis ses mélodies et ses trucs ont commencé à me toucher. C’est donc ça. Et puis j’ai commencé à écouter ce qu’il disait et il parle beaucoup de la lutte et il parle de vraies choses. “

Baby apparaît également sur “I Do It” de l’album Funeral de Weezy.

La vidéo “Forever” fait suite à la récente vidéo de Baby pour “Heatin Up” avec Gunna. My Turn, qui comprend également Lil Uzi Vert, Young Thug et Future, vise le n ° 1 des charts. L’album devrait faire ses débuts avec 170-190 000 unités d’album équivalentes.

Regardez la vidéo réalisée par Jon J pour «Forever» ci-dessous.

