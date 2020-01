Lil Baby interprète «Woah» dans «Tonight Show»

Lil Baby a débuté la nouvelle année en tant que premier invité musical de «The Tonight Show».

Le rappeur d’Atlanta a repris Studio 6-B pour interpréter son dernier single “Woah” lors de l’émission de lundi. Rejoint par plusieurs danseurs, il commandait la scène tandis que des scènes du clip jouaient à l’écran derrière lui. Après sa performance palpitante, il a mérité une ovation debout du public.

Le MC nominé aux Grammy se prépare maintenant à sortir son nouvel album My Turn, la suite de son premier album Harder Than Ever en 2018. Pas plus tard que la semaine dernière, il a révélé la pochette, tandis qu’une date de sortie reste inconnue.

De plus, il a taquiné sa mixtape Lamborghini Boys et s’est récemment associé à Moneybagg Yo sur le single “U Played” de ce dernier.

