Lil Baby laisse tomber sa vidéo «Heatin Up» avec Gunna

Tout juste sorti de la sortie de son nouvel album My Turn, Lil Baby arrive dans la vidéo de “Heatin Up”, sa collaboration avec Gunna.

Le rappeur d’Atlanta se met en route pour sa ville dans le clip flashy. Il parcourt les rues dans sa flotte de Lamborghini (“J’ai dépensé 500 racks sur une Lambo et je ne savais même pas comment faire partir cet enfoiré”) et crie son collaborateur “Oui en effet” Drake. «Roulez avec Drakes, maintenant nous, OVO», rappe-t-il sur la piste produite par Quay Global.

Gunna fait sa propre flexion, tient des piles d’argent et affiche sa collection de montres glacées. Dans les scènes finales, les ATLiens arrivent au club de striptease où ils font pleuvoir tandis que les danseurs se tournent vers la caméra.

En plus de Gunna, le nouvel album de Lil Baby, My Turn, propose des collaborations avec Lil Wayne, Lil Uzi Vert, Young Thug, Future et Moneybagg Yo.

