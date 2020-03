Lil Baby marque son premier album n ° 1 avec ‘My Turn’

Lil Baby fait un grand début dans les charts.

Le rappeur d’Atlanta décroche son premier album n ° 1 sur le Billboard 200 avec My Turn. La version Quality Control / Motown, qui présente Lil Wayne, Lil Uzi Vert, Young Thug et Future, a remporté 197 000 unités d’album équivalentes au cours de sa première semaine, avec un peu moins de 10 000 ventes d’albums.

En plus de devenir le premier numéro 1 de Baby sur la carte, My Turn est sa meilleure semaine en termes d’unités gagnées et la plus grande semaine de streaming de 2020 pour n’importe quel album. Le projet devient le quatrième top 10 du rappeur après Street Gossip (n ° 2, décembre 2018), Drip Harder avec Gunna (n ° 4, octobre 2018) et Harder Than Ever (n ° 3, juin 2018).

YHLQMDLG de Bad Bunny fait ses débuts au n ° 2 avec 179 000 unités d’album équivalentes, dont 35 000 en vente d’albums. YHLQMDLG est le deuxième album du top 10 de la superstar portoricaine et l’album 100% espagnol le plus performant de l’histoire.

G Herbo marque également son premier album du top 10 avec PTSD, qui débute au n ° 7 avec 59 000 unités d’album équivalentes (4 000 en ventes d’albums). Le Chicago MC avait auparavant atteint le 15e rang en 2018 avec Swervo, son projet de collaboration avec Southside.

L’ancien chef de file de Roddy Ricch, veuillez m’excuser d’être antisocial, reste n ° 5 avec 63 000 unités, tandis que les changements de Justin Bieber glissent 4-6 avec 62 000 unités.

Ailleurs dans le top 10, Bleeding Hollywood de Post Malone tombe 7-9 (50 000), tandis que Still Flexin de YoungBoy Never Broke Again, Still Steppin chute de 2 à 10 lors de sa deuxième semaine (44 000).

Billboard 200 Top 10

1. Lil Baby – Mon tour – 197 000

2. Bad Bunny – YHLQMDLG – 179 000

3. BTS – Carte de l’âme: 7 – 84 000

4. James Taylor – American Standard – 82 000

5. Roddy Ricch – Veuillez m’excuser d’être antisocial – 63 000

6. Justin Bieber – Changements – 62 000

7. G Herbo – SSPT – 59 000

8. Coup de poing à cinq doigts – F8 – 55 000

9. Post Malone – Hollywood’s Bleeding – 50 000

10. YoungBoy Never Breaked Again – Still Flexin, Still Steppin – 44,000