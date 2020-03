Lil Baby refuse de comparer sa chronologie de succès à Jay Z

Lil Baby ne pensera pas à se comparer aux artistes à succès des générations précédentes car il reconnaît les avantages qu’il a aujourd’hui.



Souvent, les “Old Heads” dans le hip hop sont critiqués pour ne pas donner aux nouvelles générations d’artistes le bénéfice du doute. À mesure que les générations grandissent et évoluent, il y aura toujours un soupçon de division, mais les aînés se sont plaints que certains jeunes ne leur accordent pas le respect qu’ils méritent. Ce n’est pas un absolu, car Lil Baby a clairement indiqué qu’il avait peut-être accompli plus que d’autres à son âge, mais cela ne signifie pas que leurs succès devraient être comparés.

Lors d’une récente conversation avec Ebro Darden pour Rap Life, l’animateur de radio et de podcast a mentionné Jay Z dans la conversation. Ebro a noté que Lil Baby avait 25 ans avec tout son succès, ajoutant que Jay n’avait même pas sorti son premier album classique Reasonable Doubt à son âge (Hov avait 26 ans quand il a partagé cet album). “Je ne peux pas me comparer à personne dans cet écart parce que c’est beaucoup plus merdique de nos jours”, a déclaré Baby. “J’ai tout un Instagram avec 10 millions de followers. Pas question pour Jay Z et eux [that]. C’est tellement de façons différentes que je ne laisserai même pas ça se prendre dans ma tête. “

“Je suis assez intelligent pour savoir que ce ne sont pas les mêmes voies non plus”, a-t-il ajouté. “Donc je ne mettrai même pas ce genre de merde dans ma tête.” Lil Baby a également parlé de vouloir avoir 100 millions de dollars en banque dans les cinq ans, en restant concentré afin qu’il ne fasse pas fausse route dans sa carrière, en créant son album à succès My Turn et en étant inclus dans la bande originale de Queen & Slim. Découvrez l’interview ci-dessous.

