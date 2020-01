Lil Baby révèle la date de sortie de l’album ‘My Turn’

Lil Baby met les fans en garde.

Dans un mois, le rappeur d’Atlanta sortira son très attendu album My Turn. S’adressant à Twitter jeudi, il a simplement tweeté “28-22-20”, ce qui indiquerait une date de sortie le 28 février.

Son collègue signataire du contrôle de la qualité JT de City Girls a semblé confirmer que c’était la date de sortie de son album, écrivant: «Big baby drop a album! C’est BIGGGGG !!!! ”

Plus tôt ce mois-ci, le nominé aux Grammy a dévoilé la pochette de l’album et interprété son single «Woah» dans «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

My Turn marque la suite de Harder Than Ever de 2018, qui a fait ses débuts au n ° 3 sur le Billboard 200. “Je l’ai appelé My Turn parce que j’ai l’impression que tout le monde a eu un petit tour”, a déclaré Lil Baby lors d’un Instagram Session en direct. “A mon tour maintenant. Tout le monde a abandonné leurs mixtapes, leurs albums deviennent numéro 1, numéro 2, numéro 3. »

Cette semaine, il a fait ses débuts sur une vidéo de «Catch the Sun» de Queen & Slim: The Soundtrack.

Aime

0