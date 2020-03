Lil Dicky veut que Drake signe une scène de sexe Poster

Le nouveau spectacle de Lil Dicky “Dave” présente quelques scènes de sexe où Drake est vu sur une affiche au-dessus du lit.



Si vous êtes fan de rap et de comédie, faites-vous plaisir et commencez à regarder Dave. La nouvelle série a été créée par Lil Dicky, se concentrant sur son ascension fictive en tant que rappeur professionnel et poursuivant un récit qu’il a poussé pendant des années.

LD ne prend pas son travail au sérieux. C’est un rappeur incroyablement talentueux, mais sa musique relève davantage du côté comique, établissant une fine ligne entre risible et humoristique. Sa dernière aventure a été bien calculée et il y a certainement des moments dignes de grincement mêlés aux genoux. L’un des moments combinant les deux sentiments se produit lorsque Dave ramène une fille à la maison dans sa chambre, l’introduisant et observant très légèrement l’affiche de Drake dans la pièce. Dans une autre scène, il s’amuse avec une poupée sexuelle et se gêne devant la superstar mondiale. Il semblerait que l’affiche ait eu un si grand impact sur la vie de Lil Dicky qu’il souhaite que Drake la signe.

“Voulez-vous signer mon affiche @champagnepapi”, a demandé Lil Dicky dans un message. “Je me demande si @champagnepapi est quelque part en ce moment en train de baiser une poupée sexuelle sous une affiche de moi”, at-il réfléchi dans un autre.

En ce moment, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour rencontrer Drake pour cet autographe. À l’heure actuelle, il se serait auto-isolé dans son manoir de Toronto après être entré en contact avec Kevin Durant il y a quelques jours. La star du basket-ball a été testée positive pour le nouveau coronavirus et Drake ne veut prendre aucun risque.

.