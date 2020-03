Lil Ezi Vert: «Eternal Atake» débute au n ° 1

Lil Uzi Vert atteint le premier rang du Billboard 200 avec Eternal Atake.

L’album tant attendu, arrivé une semaine plus tôt, s’ouvre avec 288 000 unités d’album équivalentes, dont un peu moins de 9 000 sont en vente d’albums. Il devient le deuxième n ° 1 du rappeur Philly et la plus grande semaine de streaming pour un album depuis 2018.

Les 18 titres de l’album ont généré 400 millions de flux à la demande, la quatrième semaine de streaming en importance pour un album et la plus grande semaine pour un album depuis l’ouverture de Tha Wayne V de Lil Wayne avec 433 millions de flux en octobre 2018. Eternal Atake a également le deuxième plus grande semaine de 2020 pour tout album derrière Map of the Soul: 7 de BTS, lancé avec 422 000 unités.

Uzi a précédemment visité le numéro 1 avec Luv Is Rage 2, qui a déplacé 135000 unités en septembre 2017.

Mannnnnnn, je vous aime tellement… Merci pour tout le soutien et merci d’aimer ma musique.

De Baby Pluto

– BABY PLUTO ☄️® (@LILUZIVERT) 16 mars 2020

Une édition de luxe d’Eternal Atake, intitulée LUV vs. The World 2, est sortie une semaine plus tard (13 mars) avec 14 titres supplémentaires, avec des apparitions de Future, Young Thug et Gunna. L’album original et de luxe seront combinés ensemble à des fins de cartographie.

Jhené Aiko revient dans le top 10 avec son troisième album studio Chilombo, qui fait ses débuts au n ° 2 avec 152 000 unités d’album équivalentes, son album le plus chargé et la plus grosse semaine de l’histoire. Chilombo marque le quatrième effort solo d’Aiko dans le top 10, après Trip (n ° 5, 2017), Souled Out (n ° 3, 2014) et Sail Out (n ° 8, 2013). Elle et Big Sean ont également visité le top 10 avec leur album commun Twenty88, qui a culminé au n ° 5 en 2016.

Megan Thee Stallion complète le top 10 avec son projet Suga. L’ensemble de 9 pistes s’ouvre au n ° 10 avec 41 000 unités d’album équivalentes. Il s’agit de son deuxième effort dans le top 10 et fait suite à sa précédente entrée dans le top 10, Fever, qui a également fait ses débuts au n ° 10.

Ailleurs, l’ancien tour de rôle de My Baby, My Turn, tombe 1-4 dans sa deuxième semaine avec 104 000 unités d’album équivalentes, tandis que YHLQMDLG de Bad Bunny chute de 2-3 avec 111 000.

Billboard 200 Top 10

1. Lil Uzi Vert – Prise éternelle – 278 000

2. Jhené Aiko – Chilombo – 152 000

3. Bad Bunny – YHLQMDLG – 111 000

4. Lil Baby – Mon tour – 104 000

5. NCT 127 – NCT # 127: Neo-Zone, le 2ème album – 87 000

6. Roddy Ricch – Veuillez m’excuser d’être antisocial – 57 000

7. Post Malone – Hollywood’s Bleeding – 51 000

8. BTS – Carte de l’âme: 7 – 50 000

9. Justin Bieber – Changements – 47 000

10. Megan Thee Stallion – Suga – 41 000