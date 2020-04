Lil Gotit annonce le single “Hood Baby 2” avec “Bricks In The Attic”

Lil Gotit tire une page du livre de Young Thug, ou vraiment n’importe quel rappeur ATL qui travaille dur avec une sortie de mixage prolifique. Le rappeur est en hausse depuis quelques années, et il a déjà sorti une bonne poignée de projets dans ce délai – cinq au total depuis qu’il a commencé à faire de la musique en 2018, dont deux en 2019 seulement. En fait, il nous a donné son projet le plus fort à ce jour au sommet de 2020 lorsqu’il s’est associé au producteur London sur Da Track pour Superstar Creature.

Si vous n’avez pas entendu Superstar Creaturean et que vous êtes sur la clôture à propos de Gotit, cela vaut vraiment la peine de vérifier – si quoi que ce soit, cela vous permettra de prendre une décision concluante sur son art d’une manière ou d’une autre. Là où les projets précédents étaient un peu mélangés et quelque peu désordonnés, Superstar Creature a permis à Gotit de se concentrer sur ce qu’il fait le mieux. L’assistance de Londres en ce qui concerne la construction de chansons, et peut-être même le choix de la production, s’est avérée être un atout inestimable, permettant à Gotit de vraiment trouver sa voie. On ne peut qu’espérer que Gotit continue sur sa lancée avec son prochain projet, Hood Baby 2, suite de sa première mixtape du même nom. Il a déjà révélé que le projet mettra en vedette Future, Lil Keed, Lil Yachty et plus encore.

Si “Bricks in the Attic” est une indication, il semble que 19 ans soit sur la bonne voie. Écoutez et dites-nous ce que vous en pensez.

Lisez notre interview avec Lil Gotit ici.

Paroles Quotable

Nouvelle dentition, placage, ooh

Heavy-duty blicky, yeah, them sticks bamboo

J’ai un chèque, oui, j’aime faire l’amour

Je bouge, je tire sur la Vette

Ouais, on a des vibes dans le Vet ‘, des baguettes rockin’ à mon poignet

J’ai Perc ‘dans ma poitrine

.