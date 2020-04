Lil Jon présente la nouvelle chanson d’Usher et Ludacris sur T-Pain IG Live Battle

Lil Jon a joué presque l’intégralité de sa chanson inédite avec Usher et Ludacris lors de sa bataille avec T-Pain sur Instagram en direct samedi.



Lil Jon a finalement donné aux fans un avant-goût assez substantiel de son morceau inédit avec Usher et Ludacris lors de sa bataille en direct avec T-Pain sur Instagram samedi soir, et on a l’impression que c’est à nouveau l’année 2004. Les producteurs qui se battent contre IG en direct sont devenus une tendance dominante depuis le début de la mise en quarantaine généralisée, et cela se transforme rapidement en l’une des plus grandes sources de joie pour les gens (et, en particulier, les fans de hip hop) en ces temps stressants. La dernière bataille a eu lieu samedi 4 avril et a vu s’affronter deux des producteurs les plus en vue des premiers augures.

Lil Jon et T-Pain se sont avérés des adversaires dignes, beaucoup ne pouvant pas décider exactement qui est sorti vainqueur, mais l’un des moments forts de la session est venu après la fin de la bataille. Après avoir heurté chacun quelques extras qu’ils n’ont pas eu la chance de jouer pendant la bataille, Jon a joué la collaboration très attendue avec lui-même, Usher et Ludacris, dont nous avons officiellement été informés en novembre dernier et que la clé haute attendait pour depuis comme 2005.

Le morceau suit les multiples succès collaboratifs du trio dans le passé, y compris “Yeah!” et “Lovers & Friends”. Beaucoup disent que cette nouvelle chanson ressemble à une suite de la dernière piste, incorporant un son R&B des années 2000 et portant un thème lyrique similaire. Jon a révélé qu’ils avaient écrit et enregistré le titre sans titre il y a deux ans avec Jermaine Dupri. Il a également continué à taquiner Usher pour ne pas les laisser sortir la chanson, car elle devait faire ses débuts sur son prochain album, Confessions III. Cependant, Jon et Pain, ainsi que les presque 250 000 téléspectateurs dans les commentaires, ont exhorté Usher à laisser Jon l’abandonner complètement. Espérons que cette pression du public suffira à faire changer d’avis Usher et à le diffuser sur les plateformes de streaming, afin que nous puissions tous en profiter. Que pensez-vous de la piste?

