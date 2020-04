Lil Keed abandonne le single “No Dealings” avant le projet “Trapped On Cleveland 3”

Un mois après avoir fêté ses 22 ans, Lil Keed revient avec un nouveau single. Le rappeur d’Atlanta prépare la sortie de son prochain projet Trapped On Cleveland 3, un disque qu’il taquine depuis la fin de l’année dernière. En janvier, Keed a suggéré que Trapped On Cleveland arriverait en mars. On ne sait pas exactement ce qui a causé le retard, mais il ne serait pas farfelu de dire que cette quarantaine pandémique COVID-19 pourrait avoir quelque chose à voir avec cela.

En attendant, Keed partage son single solo “No Dealings”. La piste simple trouve le jeune rappeur se vanter de ses articles de luxe et des femmes qu’il garde à ses côtés. Les fans ont noté que la chanson avait fui il y a quelque temps, donc pour certains, cela peut sembler être une vieille piste. L’influence de Young Thug sur Lil Keed peut être ressentie et entendue, mais Keed parvient à se tailler un espace bien à lui. Découvrez “No Dealings” de Lil Keed et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles Quotable

Ces garçons sont des houes

Tu ne le sauras jamais

Ils te haïssent sur le bas

Tu ne le sauras jamais

Ils ne veulent pas que tu réussisses, mec

Ils ne veulent pas te voir avec la charge

Mais je vis au dernier étage

Je dégouline dans les derniers vêtements

.