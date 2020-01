Lil Keed annonce le mois de sortie de “Trapped on Cleveland 3”

Lil Keed est toujours “Trapped On Cleveland”.



Est-il juste de prédire que le mouvement YSL aura une grande campagne 2020? Young Thug avait précédemment taquiné l’arrivée de son album Punk en février, bien que cela soit certainement sujet à changement. Ensuite, il semblerait que nous ayons Lil Keed, qui s’est récemment rendu sur Instagram pour annoncer l’arrivée de son prochain projet TOC3, une abréviation de Trapped On Cleveland. Bien qu’il ait négligé de spécifier une date exacte, il a confirmé que le projet était prévu pour une sortie en mars.

Vous vous souvenez peut-être que Keed avait déjà abandonné Trapped On Cleveland 2 en juillet 2018, avec des apparitions de Paperlovee et Young Slatt. L’année dernière, Keed est sorti avec son premier album approprié Long Live Mexico, qui a amené de nombreux frappeurs lourds YSL dans le giron. Maintenant, avec cet élan se poursuivant dans la nouvelle décennie, recherchez le troisième opus de TOC de Keed pour être sa plus grande version à ce jour.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le rappeur, beaucoup appellent le prochain YSL, consultez notre interview exclusive avec Keed ici. Revenez pour plus de détails sur le prochain album de TOC3, si et quand Keed décide de rendre public la date de sortie.

