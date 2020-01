Lil Nas X et Nas font équipe sur le remix de ‘Rodeo’

Big Nas rencontre Lil Nas.

Après ses deux victoires et performances aux Grammy Awards, Lil Nas X tape son homonyme Nas pour le remix officiel de “Rodeo”, le dernier single de son EP nominé aux Grammy Awards 7. Le rap don bénit le morceau à saveur country avec son swag OG.

«Le rodéo avec Rodéo / Whole‘ folio est tellement playa / To-ma-toe avec tomate / Nas X ou big Nas, cette balade de merde », rappe God’s Son.

Plus tôt dans la soirée, Nas X a sorti Nas pour interpréter la chanson pour la première fois aux Grammys, où il a également été rejoint par Billy Ray Cyrus, BTS, Diplo et Mason Ramsey. Il a également remporté deux Grammy Awards pour la meilleure performance de groupe pop / duo et le meilleur clip pour «Old Town Road».

L’année dernière, Lil Nas a révélé qu’il envisageait de changer son nom de scène en réponse aux réactions violentes de ceux qui pensaient qu’il manquait de respect à Nas. “Nas est une légende et je n’ai jamais voulu manquer de respect à mon nom de scène”, a-t-il tweeté. «Je pourrais même le changer à l’avenir.»

