Lil Nas X explique pourquoi il a l’air de s’ennuyer dans le Strip Club avec Lizzo

Une vidéo de Lil Nas X jetant de l’argent au club se déplace.



Deux des plus grands noms de la musique d’aujourd’hui, Lil Nas X et Lizzo, ont profité de nuits spectaculaires aux Grammy Awards 2020. Les deux superstars ont joué lors de l’événement, ramenant également du matériel à la maison. Ils ont terminé la soirée en fréquentant un club de strip-tease en tant qu’unité, amenant également certains de leurs amis. Lorsque son record à succès “Panini” a commencé à jouer sur les haut-parleurs, LNX a été très excité et a décidé de faire pleuvoir au milieu du club, noyant les strip-teaseuses en espèces. Il l’a fait en distribuant des racks au son de chaque temps, conduisant à une vidéo humoristique sur Internet et déroutant les fans quant à la raison pour laquelle il semble si peu enthousiaste. Il a offert une explication sur Twitter, qui aurait déjà dû être évidente.

Aux côtés de Lizzo, Lil Nas X a connu l’une des plus grandes années de percée musicale. Il est devenu viral avec “Old Town Road” avant de dire sa vérité, se présentant comme gay au monde. Bien sûr, il a dû le rappeler aux gens quand l’un de ses supporters lui a demandé pourquoi il avait l’air si ennuyé au club de butin.

“Parce que je suis, tu sais”, a plaisanté le rappeur avec son public, en joignant une photo de Bob l’éponge caressant son poignet. Cela aurait dû être clair dès le saut. Pourtant, il a probablement passé un très bon moment avec Lizzo, Dua Lipa et compagnie.

.