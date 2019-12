Lil Nas X offre à son père le MTV Moon Man Award

Joyeux X-Nas.



Il semble que Lil Nas X soit dans l'esprit de donner cette saison des Fêtes. Mardi, le rappeur de "Old Town Road" est allé sur Instagram pour partager qu'il avait offert à son père son MTV Moon Man Award, bien qu'il ait dit que ce n'était pas son cadeau de Noël.

«A donné à mon père mon homme lunaire! joyeuses fêtes! (CE N'EST PAS SON PRÉSENT) », a-t-il légendé le message tout en partageant une photo avec lui et ses papes debout devant leur arbre de Noël (voir ci-dessous).

Ce message survient peu de temps après que Lil Nas X ait inquiété les fans pour lui après s'être ouvert sur les luttes de gloire. "Je gère habituellement mes moments tristes en privé parce que je n'aime pas que mes fans ou ma famille se sentent désolés pour moi", a-t-il écrit dans un tweet. "Cette année a eu beaucoup de hauts et de bas extrêmement bas. Quand tu arrives dans cette chambre d'hôtel et que c'est juste toi, tu réfléchis beaucoup. Les petites choses deviennent tellement GRANDES. J'aime faire comme si la haine et la merde ne font pas contactez-moi, mais inconsciemment, cela me ronge ", a-t-il ajouté. "avoir l'impression que vous avez le monde et savoir que tout peut disparaître à tout moment est effrayant. Tout cela étant dit, je veux que quiconque se soucie suffisamment de lire ceci vive juste dans l'instant.

Recherchez une grande année de Lil Nas X en 2020, qui, selon lui, sera remplie de "surprises incroyables". Nous vous tiendrons au courant.

