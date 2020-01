Lil Nas X répond aux commentaires homophobes du pasteur Troy

Personne ne peut rien lui dire.

Après ses deux victoires aux Grammy Awards, Lil Nas X répond à une diatribe homophobe du pasteur Troy, qui a essayé d’expliquer la raison pour laquelle il “ne gagnera pas de GRAMMY”.

Le rappeur d’Atlanta a posté une photo du hitmaker “Old Town Road” dans sa tenue rose Versace Grammys sur Instagram avec une longue légende. “Welp, je suppose que je ne gagnerai pas de GRAMMY … Si c’est ce que je dois porter”, écrit-il. “Ils aiment pousser cette merde sur nos enfants !!”

Il se souvient également avoir vu un couple gay “s’embrasser et rire en mangeant des bâtonnets de mozzarella” dans une publicité d’Applebee. «La première chose que mon fils de 14 ans a dit était« F **** Applebee »et cela a apporté de la joie dans mon cœur!», A-t-il écrit. «Il le voit… leur programme pour prendre la masculinité des hommes, des hommes noirs en particulier. Certains diront peut-être: “Il fait de l’argent !!” Rupaul le fait aussi, mais je ne cogne pas son CD !!! L’intégrité est inestimable. Vous feriez mieux d’ouvrir ce 3e œil et de faire savoir à vos fils ce qui est réel… Ou alors ils sont partis vers le bas sur cette route de la vieille ville! ”

Mais Lil Nas a eu la réponse parfaite aux remarques ignorantes. Il a retweeté une capture d’écran de la tirade du pasteur Troy, écrivant: «Merde, je suis bien dans cette photo de Dieu.»

Troy a ensuite abordé la controverse dans une vidéo. “Ça a marché! Cela a fonctionné parfaitement parce que maintenant tous ces fa ** ots sur ma page et ils veulent me battre “, at-il dit. “Vous voyez, c’est cette agression masculine qui vous revient. C’est en toi, tu dois juste le laisser traîner. Maintenant tu veux te battre. C’est ce dont je parle. Sois un homme.”

Il a terminé avec: «Il y a une guerre en cours. Vous feriez mieux de vous battre. “

Lil Nas X a remporté deux prix aux Grammys de dimanche, dont celui de la meilleure performance de groupe pop / duo et du meilleur vidéoclip pour son succès record avec Billy Ray Cyrus. Il a également frappé la scène pour jouer «Old Town Road» avec Cyrus, BTS, Mason Ramsey et Diplo, et a fait ses débuts avec «Rodeo» avec son homonyme Nas.