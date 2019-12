Lil Pump distribue de la nourriture et des vêtements aux sans-abri sur la piste de dérapage de L.A.

La saison des fêtes chaude et floue nous rend non seulement reconnaissants de ce que nous avons, mais réfléchit à ceux qui ne sont pas aussi chanceux. Chaque année, pendant cette période, des milliers de personnes donnent de leur temps et de leurs ressources à ceux qui en ont besoin en remettant de l'argent, du bénévolat ou des étrangers. Le rappeur Lil Pump est entré dans l'esprit des Fêtes et s'est récemment associé à une poignée d'entreprises qui ont organisé un événement caritatif à Los Angeles pour les sans-abri.

Selon TMZ, Pump s'est associé à son ami RD Whittington – propriétaire de Wires Only, une entreprise automobile bien connue dans les cercles de célébrités – My Friends House Foundation et la chaîne alimentaire Hot Dog on a Stick pour nourrir la population des sans-abri dans la région de Skid Row du hot-dog du centre-ville de LA sur un camion de nourriture était sur le pâté de maisons alors que Lil Pump et Whittington distribuaient personnellement des corndogs, des fromages, des boissons et des frites aux participants.

La nourriture n'était pas la seule chose disponible pour les moins fortunés, car des articles vestimentaires, notamment des chaussettes, des pantalons et des vestes, étaient également distribués, car le temps commençait à chuter. Il est rapporté que plus de 600 personnes ont reçu de la nourriture et des vêtements lors de l'événement caritatif, mais redonner n'est pas quelque chose de nouveau pour Pump; en février, le rappeur a offert une pizza aux sans-abri de Skid Row pour montrer un peu d'amour à temps pour la Saint-Valentin.