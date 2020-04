Lil Pump s’est rasé les sourcils et est méconnaissable

Lil Pump s’est rasé les sourcils et il ressemble maintenant à un homme totalement différent.



Qui savait que les sourcils de Lil Pump étaient une qualité si déterminante pour lui? Maintenant qu’ils sont partis, il ressemble à une personne complètement différente.

Le natif de Floride a développé ses poils sur le visage, faisant ses débuts avec une barbe ces derniers mois, mais il se débarrasse des autres poils de son visage. Plus précisément, le homeboy est allé et a sourd.

Dans une nouvelle photo téléchargée sur Instagram, Lil Pump a montré son nouveau look et, putain, il ne ressemble pas à ce qu’il fait normalement. À première vue, vous remarquerez les différences. Il considère même ce fait dans sa légende.

Paras Griffin / .

“Je suis un étranger maintenant”, a écrit le rappeur.

Alors qu’il passe du temps dans l’isolement, Jetski s’est probablement vraiment ennuyé et a décidé de changer de look. S’il ne s’en fout pas, ses sourcils repousseront toujours, non? Et c’est maintenant le moment le plus opportun pour faire un tel choix. Après tout, personne ne verra le look (à l’exception de ses millions de followers … * soupir *) si ça se passe mal.

Découvrez le nouveau look de Lil Pump ci-dessous et faites-nous savoir si vous avez même réalisé que c’était lui au début.

Plus tôt cette année, le rappeur a été impliqué dans une courte querelle avec la sensation d’arnaque Teejayx6, qui l’a accusé de mordre son flux. En savoir plus à ce sujet ici.

