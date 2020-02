Lil Reese a applaudi une menace après qu’un fan de Twitter ait décidé de se moquer de lui.



Lil Reese se remet toujours d’une fusillade de novembre 2019 qui l’a laissé hospitalisé, blessant ses cordes vocales qui n’ont pas encore complètement guéri. Bien qu’il semble actuellement de bonne humeur, il est probable que Reese portera des cicatrices physiques et mentales de son pinceau avec la mort pour le reste de sa vie. Cette énigme existentielle n’a pas empêché le rappeur de Chicago de tirer des prises de Twitter chaudes, et il a fait exactement cela après la perte surprenante de Deontay Wilder contre Tyson Fury.

“Wow fureur a vraiment battu l’homme”, a tweeté Reese, en riant aux dépens du combattant. Il n’a pas fallu longtemps à un fan pour contester sa position cavalière, applaudissant avec un rappel d’un passage à tabac que Reese avait déjà subi en 2013. “Quand vous avez regardé le combat, avez-vous eu un flashback à partir du moment où vous vous êtes fait battre le cul?” »a-t-elle demandé, ce qui a finalement touché la corde sensible de l’homme souvent appelé« The Grim Reaper ».

“Suck my dick bitch people get shot for fuckin wit me dumb ass bitch I ain’t sweet,” riposta Reese, doublant les emoji “larmes de joie” pour plus d’accent. Après avoir reçu le soutien de ses fans, Reese a semblé prendre sa décision de prendre les choses dans un endroit aussi chauffé. “Mon problème est que les fous ne me baisent pas et je ne peux pas laisser la merde glisser.” Malheureusement pour Reese, son nouvel adversaire ne peut pas non plus, qui a clôturé les choses en rappelant que Reese avait en fait négligé de répondre à la question. Découvrez l’échange ci-dessous.

