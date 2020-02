Lil Scrappy et sa femme Bambi attendent un deuxième enfant

Lil Scrappy et Bambi ont accueilli leur premier enfant en 2018, et maintenant ils agrandissent leur famille.



Un autre bébé viendra à Love & Hip Hop Atlanta. La famille recomposée de Lil Scrappy continue de s’agrandir maintenant qu’il a été annoncé que lui et sa femme Bambi attendaient leur deuxième enfant ensemble. Le fils du couple de télé-réalité marié et heureux, Breland, est né en septembre 2018 et ils accueilleront leur plus récent ajout plus tard cette année. TMZ rapporte que Bambi est enceinte d’environ 18 semaines, il est donc trop tôt pour connaître le sexe de son enfant.

Le couple a fait le lien à l’automne 2017 après s’être réuni à la suite d’une rupture qui s’est déroulée à la télévision réalité. Ce prochain enfant sera le troisième de Scrappy, car il partage également une fille de 14 ans nommée Emani avec son ancienne fiancée Erica Dixon. Cette relation a également été présentée sur Love & Hip Hop Atlanta et s’est terminée sur une note aigre.

Pendant un certain temps, Erica avait du mal à maintenir une relation cordiale avec Lil Scrappy et Bambi, mais tout semble aller mieux sur le front intérieur. Au printemps 2019, Erica a donné naissance à ses jumelles, Embrii et Eryss. Elle a un partenaire qu’elle a réussi à garder hors de vue du public pour le moment. Espérons que cette famille recomposée en pleine croissance pourra rester en bons termes. Découvrez quelques photos de famille amusantes ci-dessous.

