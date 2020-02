Lil Tjay rend hommage à Pop Smoke sur ‘Forever Pop’

Lil Tjay garde en vie la mémoire de Pop Smoke.

Juste un jour après avoir été abattu dans les collines d’Hollywood, le «Prince de New York» rend hommage à son défunt ami sur «Forever Pop». Sur la piste émotionnelle Auto-Tuned, le rappeur basé dans le Bronx partage sa douleur tout en luttant contre la perte dévastatrice.

«On ne sait jamais quand il est temps de partir, ni ** a», explique Tjay. «Repose mon ni ** a Pop Smoke, sache que je vais faire des coups de feu aller / À tout ni ** a, merde, j’ai hérité du folk opps / Savoir que je suis finna arriver jusqu’au sommet tippy-tippy, bro , pour toi / je savais que c’est ce que tu veux me voir faire / je ne peux pas croire cette merde, je ne peux pas croire que cette merde soit vraie / t’a enlevé ta gloire, qui voudrait te voir perdre? “

Le morceau se termine par l’audio de Pop Smoke donnant des conseils à ses jeunes pairs. “Je vais dire, donnez comme une leçon à mon plus jeune ni ** car, vous me sentez? Ni ** comme nous, venant d’où nous venons, nous ne pouvons pas nous permettre de foutre le bordel », dit-il. “Vous ne pouvez pas vous permettre de vous glisser, de ne faire aucune erreur, vous avez entendu? Parce qu’ils regardent, et eux, et eux, ils veulent que nous le fassions, vous savez ce que je dis? Nous avons toutes les chances contre nous. »

Les rappeurs de New York avaient collaboré dans le passé sur “War” et “Mannequin” du récent projet de Pop Smoke Meet the Woo 2.

Plus tôt dans la journée, TMZ a rapporté que Brooklyn MC, âgé de 20 ans, n’avait pas été tué lors d’un vol avec effraction à domicile et qu’il s’agissait apparemment d’un coup ciblé. L’enquête sur le meurtre est toujours en cours.