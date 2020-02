Lil Uzi Vert annonce la date de sortie de «Eternal Atake»

L’attente touche à sa fin.

Lil Uzi Vert a enfin annoncé une date de sortie pour son album souvent retardé Eternal Atake. Lors d’une session Instagram Live jeudi soir, Uzi a informé les fans que l’album tomberait dans deux semaines, ce qui mettrait la date de sortie au 13 mars.

“ETERNAL ATAKE EN 2 SEMAINES !!!!” il a écrit pendant le livestream.

Un fan lui a dit qu’il devrait sortir l’album avant le neuvième album tant attendu de Rihanna. “Nous faisons partie de la même équipe si je laisse tomber, elle tombe SI ELLE DROP I DROP”, a tweeté Uzi, qui comme Rihanna est signé chez Roc Nation.

Eternal Atake, la suite de Luv Is Rage 2 en 2017, a mis du temps à venir. Le rappeur de Philly a annoncé le projet pour la première fois en 2018, mais l’album a été retardé par des problèmes avec Generation Now, le label dirigé par DJ Drama et Don Cannon. En janvier 2019, Uzi a déclaré qu’il quittait la musique. Quelques mois plus tard, il a sorti son hymne «Free Uzi» et a signé un accord de gestion avec Roc Nation.

Lors de son concert «Lil Uzi Vert & Friends» en novembre, il a annoncé que l’album était complet. “Je sais que vous vous demandez tous quand je vais déposer mon album. J’ai finalement fini avec cette articulation », a-t-il déclaré.

En décembre, il a abandonné le premier single de l’album “Futsal Shuffle 2020”, qui a engendré une sensation de danse virale et a culminé au n ° 5 sur le Billboard Hot 100.

