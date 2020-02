Lil Uzi Vert croit avoir partagé la date de sortie de “Eternal Atake”

Lil Uzi Vert a sauté sur Instagram Live et les fans disent que le jeune artiste a révélé le moment où “Eternal Atake” sera publié.



Lil Uzi Vert a-t-il vraiment annoncé qu’Eternal Atake chuterait dans quelques semaines? C’est ce que pensent les médias sociaux. Jeudi 27 février, Uzi a été interrogé par un fan sur le calendrier de sortie de son projet très attendu Eternal Atake. Le fan a voulu savoir ce qui arriverait en premier, l’album d’EA ou de Rihanna, et Uzi a répondu: “Nous faisons partie de la même équipe si je laisse tomber, elle laisse tomber SI ELLE DROP I DROP.”

Frazer Harrison / Personnel / .

Les fans des deux artistes les harcèlent régulièrement pour leurs prochains disques, mais nous avons le sentiment que les deux seront livrés en 2020. Quelques heures après son commentaire, Uzi était sur Instagram Live pour montrer une balade de luxe. Alors que le compteur de vitesse montait à 100 mph, il semble que Lil Uzi Vert puisse être entendu en disant: “Prise éternelle! Deux semaines!” Du moins, c’est ce que les fans croient entendre.

Le clip du Live a rapidement circulé sur Internet et les fans sont certains que le disque arrivera mi-mars. Un fan frustré a récemment décidé de laisser Uzi savoir ce qu’il pensait du retard d’Eternal Atake en laissant une manuscrite non sur la Bugatti du rappeur. “BAISER L’ALBUM F * CKING UZI”, disait la note. Peut-être qu’il écoute enfin. Regardez le clip ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez qu’Uzi dit dans la vidéo.

