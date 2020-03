Lil Uzi Vert dévoile la pochette «Eternal Atake»

Alors qu’il se prépare pour la sortie de son album tant attendu Eternal Atake la semaine prochaine, Lil Uzi Vert a révélé non pas une, mais trois couvertures d’album potentielles.

Le premier présente un cristal doré dans la paume d’une main. La deuxième couverture hors de ce monde trouve trois créatures extraterrestres se tenant sur la lune tout en regardant un OVNI dans le ciel. Le troisième est une photo illustrée d’Uzi dans la foule lors d’un de ses spectacles alors que les fans brandissent des pancartes indiquant «2 ans en valait la peine» et «Pouvez-vous avoir mon bébé?»

Il a révélé l’œuvre d’art sur Twitter et a mené un sondage demandant aux fans de voter pour la couverture finale. Au moment de la presse, la couverture d’OVNI gagnait avec 66% des voix.

Couverture de l’album pour Eternal Atake… Vous choisissez… Allez maintenant 🛸🌟

– BABY PLUTO 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) 3 mars 2020

Uzi se faisait appeler Baby Pluton. Il en dira plus sur son nouveau personnage dans un mini-film à venir, qu’il a réalisé avec Daniel Gibson. Il a offert quelques détails sur son alter ego, révélant qu’il avait 25 ans et qu’il était vierge. Lorsqu’on lui a demandé la différence entre Uzi et Baby Pluto, il a répondu: “Baby Pluto dit la vérité.”

Dimanche, Uzi a sorti son nouveau single «That Way», qui échantillonne le hit de 1999 de Backstreet Boys «I Want It That Way».

La chanson a reçu un co-signe de Nick Carter, propre à BSB, qui les a appelés à collaborer. “OMG ! Freaking LOVE @LILUZIVERT maintenant, tu vas devoir figurer sur notre prochain album “, a tweeté Carter.

Après beaucoup de retard, Eternal Atake, la suite de Luv Is Rage 2 en 2017, devrait arriver le 13 mars.