Lil Uzi Vert dévoile le court métrage ‘Eternal Atake’

En prévision de son nouvel album Eternal Atake, Lil Uzi Vert a sorti un court métrage.

Le clip de deux minutes, co-réalisé par Uzi et Gibson Hazard, explore les origines de son personnage BabyPluto. Cela commence avec le rappeur travaillant dans un bureau avant que de mystérieuses coordonnées n’apparaissent sur son écran d’ordinateur, le menant à un champ où un OVNI s’écrase et des femmes émergent en robes violettes et bleues. Uzi devient le nouveau leader du culte intergalactique avant d’être embarqué dans le vaisseau spatial pendant que sa chanson «Futsal Shuffle 2020» joue.

S’adressant à Twitter, Uzi a expliqué l’importance des robes violettes et bleues. «Si les dames en violet décident de porter du bleu, elles recherchent l’amour et la renaissance, ce qui signifie qu’elles prennent votre âme et que vous serez coincée à l’âge qui a été votre meilleure année. MAIS tout et tous ceux que vous aimez mourront ou disparaîtront avec le temps », a-t-il déclaré.

Ladies in Purple vient de Pluton et de Venetia Burney conscientes et de sa connaissance de la mythologie grecque

Ils peuvent également libérer de la terre et de l’espace. Durée de vie immortelle / éternelle. pic.twitter.com/HCWpammN0n

– BABY PLUTO ☄️® (@LILUZIVERT) 4 mars 2020

Si les dames en violet décident de porter du bleu, elles recherchent l’amour et la renaissance, ce qui signifie qu’elles prennent votre âme et que vous serez coincée à l’âge qui a été votre meilleure année. MAIS Tout et tous ceux que vous aimez mourront ou disparaîtront avec le temps. #Eternalatake pic.twitter.com/DxMhdlGmjf

– BABY PLUTO ☄️® (@LILUZIVERT) 4 mars 2020

Uzi a également partagé des détails supplémentaires sur BabyPluto sur Twitter, révélant qu’il a 25 ans et qu’il est vierge. Lorsqu’on lui a demandé la différence entre Uzi et BabyPluto, il a répondu: “BabyPluto dit la vérité.”

Eternal Atake, la suite de Luv Is Rage 2 en 2017, a été en proie à des retards et même à des menaces de retraite, mais il devrait maintenant arriver le 13 mars avec le single échantillonné de Backstreet Boys «That Way» et «Futsal Shuffle . “

