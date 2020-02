Lil Uzi Vert dit qu’il n’est pas dans un bon espace mental, lance un nouveau surnom

Lil Uzi Vert dit qu’il n’est pas content ces jours-ci.



Le rappeur de Philadelphie Lil Uzi Vert a connu une course étrange au cours des deux dernières années. Bien que nous nous attendions tous à ce que son album très attendu, Eternal Atake, tombe il y a un certain temps, il reste sur l’étagère après que la superstar ait connu des problèmes de label difficiles avec ses anciens collaborateurs DJ Drama et Don Cannon. En signant un accord avec Roc Nation, Uzi a sorti quatre nouvelles chansons en 2019, dont “Futsal Shuffle 2020”, “That’s A Rack” et “Sanguine Paradise”. Il y a quelques jours, l’artiste d’enregistrement aux multiples talents a annoncé que son prochain projet serait composé de seize chansons, sans donner de chronologie quant au moment où nous pourrions le rechercher. Il arborait récemment un nouveau look et, selon lui, c’est représentatif de l’humeur de son époque. Bien que ses cheveux orange signifient de l’énergie, il ne pratique pas exactement ce qu’il a prêché parce qu’il a admis aujourd’hui qu’il avait du mal à rester positif.

Répondant à un fan qui lui a demandé s’il était dans un bon espace de tête, Uzi a répondu et a dit qu’il ne l’était pas. “Je ne le suis pas, mais je suis ici pour vous rendre heureux, alors ne vous inquiétez pas pour moi, c’est beaucoup plus de vous que moi”, at-il dit.

La session impromptue de questions et réponses a également apporté quelques informations supplémentaires sur Eternal Atake, y compris une possible suite de “XO Tour Llif3” et son tout nouveau surnom.

“ORENJI ou Renji est mon nouveau surnom”, a révélé le rappeur avant de taquiner une continuation de son disque le plus chaud. “C’est une PARTIE 2”, a déclaré Renji à propos de sa chanson la plus populaire.

Envoyez un peu d’amour à Uzi. Il peut certainement l’utiliser dès maintenant.

