Lil Uzi Vert donne le sceau d’approbation “Find The Beat” de Blueface

Lil Uzi Vert a fait l’éloge du premier album de Blueface, “Find The Beat”, et lui a fait savoir qu’il était prêt à faire de la magie en studio.



Lil Uzi Vert est un grand fan du premier album fraîchement sorti de Blueface, Find The Beat, à tel point qu’il cherche à collaborer avec le rappeur de nouveauté dans un proche avenir. Après plusieurs retards et une frustration persistante de ses fans, Blueface a finalement abandonné son premier effort, Find The Beat, vendredi. L’album a mis du temps à venir, après qu’il n’ait pas livré le 6 décembre, et à nouveau le 17 janvier. Après avoir reporté deux fois, il a promis que Find The Beat arriverait le 13 mars, et vous ne savez pas, il a finalement réussi.

Maury Phillips / . pour BET

Peu importe ce que vous pensez du rappeur notoirement décalé (littéralement), il a des co-signes assez importants, avec un tel timbre d’approbation de Lil Uzi Vert lui-même. Un homme au milieu de son propre déploiement d’album majeur, Uzi a pris le temps de tourner à Blueface un message sur combien il aimait son projet, et lui a même dit de le frapper pour unir ses forces dans le studio. Blueface a partagé une capture d’écran de leur échange sur son histoire Instagram, laissant un peu un cliffhanger pour les fans des deux artistes.

“Album album”, a déclaré Uzi à Blueface par SMS. “Lmk quand u tryna travaille cuhz.” Blueface a répondu avec une sincère gratitude pour les acclamations, en écrivant: “Dat signifie beaucoup de choses venant de vous mon frère.” Il semble qu’Uzi était en train de taper sa réponse, mais Blueface était trop désireux de partager ce moment sincère, et les ellipses de “frappe” étaient figées à jamais.

Jerod Harris / . pour West Coast Cure

Une collaboration entre les deux artistes a été taquinée dans le passé, avec des implications que la piste a déjà été faite. Cependant, rien n’en est jamais sorti, alors peut-être est-ce maintenant notre chance de voir enfin Uzi et Blueface s’associer pour fournir de la chaleur.

.