Lil Uzi Vert, Roddy Ricch et bien plus seront présentés dans le festival Virtual PlayOn

Lil Uzi Vert, Roddy Ricch, Wiz Khalifa, Cardi B et de nombreuses autres performances d’artistes du Warner Music Group seront présentés dans le prochain PlayOn Fest, un festival de musique virtuelle bénéficiant des efforts de secours de COVID-19. La pandémie de coronavirus a touché l’industrie de la musique à bien des égards, plus particulièrement dans le secteur des tournées et des spectacles. Dans un effort pour garder vivant l’esprit de la musique live, Warner Music Group lance le premier festival PlayOn organisé par LL Cool J.

Soulignant que «la musique n’est pas annulée», l’événement diffusé en direct permettra aux téléspectateurs de «revivre des performances épiques» de tonnes d’artistes différents au fil des ans. Avec les rappeurs susmentionnés, la programmation comprend des artistes hip hop tels que A Boogie wit da Hoodie, Gucci Mane, Kevin Gates, Rico Nasty, Saweetie et bien d’autres. Le festival virtuel unique diffusera également une performance inédite de feu Nipsey Hussle de sa soirée de sortie d’album Victory Lap en 2018. Découvrez la programmation complète ci-dessous:

PlayOn Fest se déroulera sur trois jours à partir de ce vendredi 24 avril à 12h00 HNE. L’événement sera diffusé pendant 72 heures d’affilée exclusivement sur la chaîne YouTube de Songkick. Le produit exclusif PlayOn Fest a été mis en prévente, tous les bénéfices étant reversés au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pendant toute la durée de l’événement, les téléspectateurs seront également encouragés à faire des dons directs au fonds afin d’aider l’OMS “à suivre et à comprendre la propagation du virus; à garantir que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin et que les travailleurs de première ligne reçoivent les fournitures essentielles. l’information et accélérer le développement d’un vaccin et de traitements pour tous ceux qui en ont besoin. ” Ne manquez pas cet événement passionnant!

