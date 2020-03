Lil Uzi Vert sort un nouveau single «That Way»

Lil Uzi Vert le veut ainsi.

Après avoir annoncé une date de sortie pour son nouvel album, le rappeur Philly livre son nouveau single “That Way”. Le morceau mélodique, qui est arrivé dimanche matin, présente un échantillon indéniable du tube de 1999 de Backstreet Boys, «I Want It That Way».

“Je suis avec l’équipe gagnante / Ils s’assurent que je ne suis pas à la dernière place”, rappe le signataire de Roc Nation. “Si je me réveille, ne gagnez pas d’argent, c’est un triste jour / 2500 $ pour ma chemise, ce que dit le tag / Et je le veux comme ça.”

Plus tôt dans la semaine, Uzi a révélé que son album tant attendu Eternal Atake, la suite de Luv Is Rage 2 de 2017, devait sortir le 13 mars. Le projet a déjà donné naissance au single à succès «Futsal Shuffle 2020», qui a culminé à No 5 sur le Billboard Hot 100.

