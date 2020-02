Lil Uzi Vert vient de recevoir le platine avec “Futsal Shuffle 2020”

En un peu plus de deux mois, Lil Uzi Vert est devenu platine avec le single à succès “Futsal Shuffle 2020” avant son prochain album “Eternal Atake”.

Après avoir abandonné la chanson à la mi-décembre de l’année dernière et déclenché tout un engouement pour la danse, Lil Uzi Vert peut désormais considérer officiellement “Futsal Shuffle 2020” comme un single qui se vend platine. Cela lui a seulement pris environ deux mois et demi pour accomplir cet exploit aussi!

Theo Wargo / . pour TIDAL

Produit par Brandon Finessin, Starboy, Mayyzo et Loesoe, “Futsal Shuffle 2020” est un plaisir standard en ce qui concerne les pistes d’Uzi, construit à partir d’un échantillon instrumental et vocal inspiré de l’EDM gracieuseté de Tyler, the Creator et Nardwuar. Cependant, il n’est pas difficile de voir comment la véritable popularité de la chanson est venue de la danse associée que Lil Uzi Vert a prévisualisée en novembre 2019 pour que les fans l’apprennent. Cette grande victoire met déjà en place son prochain album Eternal Atake pour des ventes potentiellement élevées la première semaine quand il finira par tomber plus tard cette année, ce qui s’est produit pour Cardi B en 2018 lorsque “Bodak Yellow” a permis à Invasion Of Privacy de devenir or le premier jour de sa sortie. On ne verra pas si Uzi obtient le même succès qu’avec le temps, mais c’est certainement une possibilité compte tenu de qui nous parlons.

Écoutez ci-dessous le single “Futsal Shuffle 2020” de Platinum, vendu par platine, et nous vous tiendrons assurément au courant du moment où Eternal Atake sera finalement disponible:

.