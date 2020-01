Lil Wayne, Big Sean et Lil Baby restent prêts sur “I Do It”

Nous partagerons sans aucun doute un certain nombre de morceaux de Lil Wayne de son projet très attendu, Funeral, récemment publié, alors commençons les choses avec sa collaboration avec Big Sean et Lil Baby. Weezy a été silencieux sur son dernier projet, mais il a partagé avec XXL qu’il s’est lié avec le maître de cérémonie de Détroit et le rappeur d’Atlanta à New York.

“Je ne veux pas abandonner la marchandise sur un trop grand nombre. Lil Baby. Je suis un grand fan de Lil Baby », a déclaré Wayne à l’été 2019. Il a ajouté que Lil Baby était assez tenace dans son approche pour obtenir sa voix sur Funeral. «Mais en fait, il a exigé qu’il travaille avec moi. C’est une nouveauté de nos jours. À l’époque où je le faisais, il n’y avait rien de tel que vous m’envoyiez votre chanson. Vous deviez être en studio avec cette personne. Il a exigé cela. J’ai donc respecté cela. Nous devons faire la session ensemble. Nous étions ici à New York, il n’y a pas longtemps. Il y a probablement un mois. C’était lui, moi et Big Sean. “

Au cours de cette même interview, Wayne a partagé que “I Do It” était juste avec Lil Baby (qui a également fourni le rythme) et il n’était pas sûr que Sean Don se joindrait à nous. Nous pouvons voir que le duo s’est effectivement transformé en trio, donc préparez-vous à vous lancer dans “I Do It”.

Paroles Quotable

Lil Tunechi, je suis dans la merde, je vais cuisiner comme Lucious (Ouais, ouais)

Je vais siroter cette pollution violette (ouais, ouais)

Je reçois les chèques et je le fais juste sans swooshes (Ouais, ouais)

Flex sur mon ex puis je flex sur mon nouveau b * tch (Ouais, ouais)

Pas de manque de respect, j’abat le noeud coulant (Ouais, ouais)

Mettez-le sur mon cou, maintenant mon cou est une nuisance (ouais)

Je suis un bordel, je suis un mutant (ouais)

Les balles traversent votre gilet comme si c’était translucide

