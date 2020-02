Lil Wayne célèbre la sortie de l’album «Funeral» avec Birdman

YMCMB pour la vie.

Lil Wayne a célébré la sortie de son 13e album studio Funeral pendant le week-end du Super Bowl à Miami avec des invités dont Birdman. Malgré leur passé troublé, les anciens ennemis étaient tous des sourires alors qu’ils se réunissaient lors de la célébration du vendredi soir.

En juin 2018, Wayne et Birdman ont mis fin à leur bataille juridique très médiatisée. Wayne a poursuivi Baby pour 51 millions de dollars en 2015, cherchant à libérer son contrat. Le procès a été réglé pour un montant non divulgué, et Wayne a été libéré de Cash Money et a pu libérer Tha Carter V.

Birdman s’est excusé auprès de Weezy sur scène au Lil Weezyana Fest à la Nouvelle-Orléans en août 2018. «Ce ni ** a a mis sa vie entre mes mains et je vais le garder réel avec ce ni ** a, nous allons faire cette merde jusqu’à le jour de notre mort. Ce YMCMB pour la mort », a-t-il dit.

Wayne a également été rejoint par sa fiancée, la mannequin australienne La’Tecia Thomas, lors des funérailles. Le couple était inséparable toute la nuit, posant sur le tapis rouge et marchant bras dessus bras dessous. Weezy lui aurait proposé l’automne dernier une bague de fiançailles massive, qu’elle a été vue porter vendredi.

Les funérailles, qui présentent des apparitions de Big Sean, Lil Baby, 2 Chainz et XXXTentacion, devraient débuter au sommet du Billboard 200 la semaine prochaine avec 110 à 125 000 unités d’album équivalentes.